Herediano prepara dos ajustes obligatorios en el 11 inicial

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El Herediano prepara dos ajustes obligatorios en su once inicial para el juego ante el Saprissa. El equipo sufre la ausencia de Keyner Brown en zona defensiva, donde Everardo Rubio o Sergio Rodríguez podrían aparecer.

También se registra la baja de Fernando Lesme, por lo que Jesús Enestrosa o Nick Bennette podrían comandar la ofensiva: “Yo creo que tenemos opciones, tal vez no un nueve nato, verdad, como dice es lo que estamos buscando, pero tenemos opciones en la planilla”, declaró Yendrick Ruiz.

Además, sostuvo que el grupo conoce la forma en la que debe jugar y que la planificación ya se realizó en los días previos. “Al que le toque, yo sé que va a hacer bien las cosas porque se han preparado bien”, agregó.

Los florenses apuestan a su localía contra el Saprissa y apelan a su invicto en el estadio Carlos Alvarado en partidos frente a los morados.

Ruiz calificó el duelo como un compromiso de orgullo. “No solo se juegan 3 puntos, nosotros en busca de la clasificación, sino también se juega el orgullo de salir a esa cancha”, manifestó.

Recordemos que el Herediano recibe a los morados este jueves y los boletos aún están disponibles en Fastlane.com.