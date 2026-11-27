Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Terminó el juego y el torneo para Herediano y Escorpiones. Un 2-1 a favor de los florenses marcó la jornada 18 del campeonato nacional.

¿Qué pasó en el partido?

Abrió el marcador el cuadro visitante, Danilo Pimpinati marcó en el cierre del primer tiempo y puso el 0-1 momentáneo.

Ya en el segundo tiempo, al minuto 61′ igualó las cosas Elías Aguilar tras un eficiente cobro de penal.

Lo intentó de varias maneras Fernando Lesme y, tras un gol anulado, consiguió su ansiada anotación al minuto 85′.

Herediano cerrará el torneo en la octava posición, nada puede moverlo de ahí. Por su parte, Escorpiones es casi definitivo que finalizará noveno, salvo una goleada a favor de Pérez Zeledón ante Cartaginés.