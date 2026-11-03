Herediano arrastra una deuda con la norma Sub-21

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

El Herediano arrastra una deuda importante en la norma de minutos sub-21, por lo que de aquí hasta la fecha 18 deberá estar con jugadores juveniles al menos 76,5 minutos cada partido para cumplirla al finalizar la fase regular.

Cuatro futbolistas florenses son los que suman a la norma: Nick Bennette con 153 minutos, Kionell Estrada con 148, Santiago Vargas con 119 y Daniel González con 84, para un total de 504 minutos.

Aarón Murillo señaló que los jugadores saben que uno va a estar ahí para apoyarlos y tratar de que se vean bien, y que solo deben seguir en esa misma línea para mejorar y poder ayudar, Jafet Soto afirmó que tienen que sumar todos los puntos posibles porque es la responsabilidad de este equipo, que elegirán a los mejores jugadores y a los que estén preparados para esta presión y para recibir al Saprissa.

Tres de los cuatro jóvenes florenses ya suman un gol en el presente torneo, por lo que la obligación de la anotación también recae sobre ellos.