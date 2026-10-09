Helados coreanos y japoneses conquistan Costa Rica y generan nuevos emprendimientos con decenas de empleos

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Los helados coreanos y japoneses llegaron a Costa Rica y se consolidan como una tendencia gastronómica que genera nuevas fuentes de empleo. La heladería Snowty, liderada por las hermanas Liang, ya emplea a 18 personas y ofrece sabores como matcha, maracuyá y mango.

El bingsu, helado tradicional coreano de hielo raspado con textura fina como la nieve, se consume desde hace siglos y se popularizó en las calles de Corea del Sur durante la década de los setentas. La forma más tradicional incluye leche condensada y frutas.

Arline Liang explicó que la idea nació tras conocer estos helados en un viaje, al notar que en Costa Rica no existía nada parecido. “Como en Costa Rica somos tan dulceros y nos encanta el helado, yo dije, ¿por qué no traemos este tipo de helados acá?”, relató la emprendedora.