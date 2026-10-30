Helado de jocote y gelato de tortilla con queso Bagaces lideran la nueva oferta artesanal

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

El helado de jocote se convirtió en uno de los más buscados dentro de la nueva oferta artesanal que innova con sabores tradicionales costarricenses. La industria heladera sigue ampliando sus opciones con propuestas como el gelato de tortilla con queso Bagaces y el cas con crujiente de suspiro.

En una heladería de Romoser venden combinaciones novedosas, como el gelato estilo italiano con tamarindo y crema de coco. Humberto Ling, director de I+D de Corazón Contento, explicó la preparación del gelato de jocote, que combina la fruta madura con jocote verde rallado, limón y sal.

Según Ling, la idea es lograr el contraste entre los dos puntos de maduración: lo dulce del jocote maduro y lo ácido del jocote verde, con el detalle del limón y la sal. Otro de los sabores más novedosos incorpora tortilla de maíz, tapa de dulce y queso Bagaces. La propuesta busca hacer gelato con ingredientes locales y frutas de la zona, de acuerdo con la información difundida.

Entre las creaciones figura el gelato de cas con crujiente de suspiro, crema mascarpone y crema de cas. También aparece el gelato de tortilla, con salsa de cacao de Upala y chile morita, tortilla tostada, miel de caña y queso Bagaces rallado. La oferta incluye además un sorbete de tamarindo sin lácteos, con salsa barbacoa de tamarindo, láminas de coco deshidratada y crema de coco.

En Alajuela se puede encontrar otra versión del gelato de jocote con jamón chino y hasta con prestiño. Gabriela Guzmán, de Gebal Gelato, afirmó que adaptar estos sabores al gusto de los ticos ha sido un boom y resultó muy original. Agregó que las preparaciones mantienen siempre las características del gelato cremoso.