Investigadora del OIJ habría tenido relaciones sexuales con sus compañeros dentro de su oficina

Un expediente revela encuentros sexuales de investigadora del OIJ con compañeros dentro de oficinas judiciales. La investigación señala que una funcionaria habría utilizado su oficina para realizar videollamadas de contenido sexual y mantener relaciones con un compañero de trabajo.

Videollamadas y encuentros dentro de la oficina

De acuerdo con la solicitud de allanamiento, la investigadora del OIJ Hazel Rojas Viquez habría utilizado su oficina institucional para realizar actos sexuales mediante una videollamada con un hombre no identificado.

El expediente también señala que, días después, la funcionaria habría mantenido relaciones sexuales dentro de esa misma oficina con un compañero de apellido Segura, quien también se desempeñaba como oficial de investigación.

El expediente cuestiona el uso de instalaciones judiciales

La Fiscalía sostiene que estas conductas se realizaron mientras la funcionaria se encontraba en horario y espacio institucional, lo que es señalado en el expediente como un posible incumplimiento de su deber de probidad.

Rojas Viquez se detuvo junto al juez Ricardo Valverde, quien también se investiga por presuntos vínculos y favores a personas cercanas a alias “Diablo“.

El caso va más allá de la conducta personal

La investigación judicial busca determinar si estas actuaciones formaban parte de una estructura de corrupción vinculada con el caso Colorado y si funcionarios judiciales habrían utilizado sus cargos para favorecer a personas investigadas por delitos.

Paralelamente al proceso penal, se abrieron investigaciones internas que podrían derivar en sanciones disciplinarias, incluso el despido.