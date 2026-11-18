Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El Gobierno destinaría más de 300 millones de dólares a la primera etapa de la ampliación de la Ruta 27, tramo que abarcaría desde Escazú hasta Atenas.

Globalvía presentó datos preliminares que ubican el monto en alrededor de 313 millones de dólares, mientras el CNC revisa las memorias de cálculo y los costos antes de que las autoridades confirmen los recursos y acudan a la Contraloría para obtener el visto bueno, con el fin de arrancar en el segundo semestre del próximo año.

Los trabajos de ampliación, que se prevén duren aproximadamente dos años y medio, buscan reducir las presas entre San José y el Pacífico. El Gobierno busca financiar esa primera etapa con recursos estatales, con el objetivo de evitar que el costo de la ampliación se traslade a los usuarios mediante el aumento de peajes.