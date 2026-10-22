Hallazgo de armas fabricadas con tecnología 3D se volvió cada vez más común

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El hallazgo de armas fabricadas con tecnología 3D se está volviendo cada vez más común en la región.
Durante un allanamiento en Uvita de Osa, en Punta Arenas, las autoridades encontraron cuatro armas con componentes impresos en tercera dimensión, un hecho inédito en este tipo de actos judiciales.
Erick Villalba, criminólogo, informa que “hay un vacío legal muy interesante porque un arma no se puede entender como arma si se utiliza con piezas de un filamento plástico”.
Además, el Ministerio de Seguridad Pública advierte que estos artefactos evaden controles aduaneros al no estar regulados y carecer de marca, modelo y número de serie.