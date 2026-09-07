Hallan sin vida a joven de 21 años en un rio que había desaparecido

Lo encontraron en el rio Boyey.

El cuerpo sin vida de un joven de 21 años fue hallado en el rio Boyey, luego de que se reportara su desaparición.

Las autoridades localizaron al hombre en el afluente y confirmaron el deceso tras realizar las diligencias correspondientes en el lugar.

La desaparición se registró entre el miércoles 2 y el jueves 3 de septiembre, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El fallecido fue identificado por el apellido Aguilar.

Asimismo, se conoce que era vecino de la zona cercana al río.