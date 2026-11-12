Hallan cuerpo flotando en estero

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

La Cruz Roja reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre flotando en un estero en el sector de de Quepos, Puntarenas.

Detalles del hallazgo del cuerpo

Según el reporte preliminar, el masculino tendría entre entre 30 y 35 años.

¿Qué pasó después de que encontraron el cadáver?

“Quedó bajo custodia policial para su entrega al Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”, confirmó la Cruz Roja.

De momento no se tienen más detalles del incidente.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.