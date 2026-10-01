Hacienda impone millonaria sanción a 10 casinos en Costa Rica

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

El Ministerio de Hacienda impuso sanciones por ¢361,5 millones a 10 casinos en Costa Rica.

Las autoridades realizaron un operativo a finales de septiembre. La revisión detectó varios incumplimientos tributarios.

Los negocios están ubicados en San José, Alajuela, Heredia y Puntarenas.

La Dirección General de Tributación realizó las inspecciones.

Los controles forman parte de la lucha contra la evasión fiscal.

Detectan irregularidades tributarias

Hacienda encontró incumplimientos en los 10 establecimientos revisados.

Todos fallaron en la entrega de comprobantes electrónicos. Estos documentos corresponden a la compra de fichas de juego.

Además, algunos casinos no declararon todas sus mesas. Tampoco reportaron la totalidad de sus juegos de azar.

Otros establecimientos declararon cero ganancias ante Tributación.







En algunos casos, también reportaron cero en el impuesto al valor agregado (IVA).

El operativo forma parte de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Contrabando y la Evasión Fiscal.

Hacienda aplicará las sanciones

Víctor Julio Carvajal Porras es el viceministro de Ingresos. El funcionario confirmó que ya iniciaron los procesos correspondientes.

Hacienda busca aplicar las sanciones establecidas. También pretende recuperar los impuestos que no fueron pagados.

El Ministerio señaló que continuará con los controles. El objetivo es detectar incumplimientos tributarios en distintos sectores.

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