Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Hacienda frenó un reclamo de la Corte por el manejo del presupuesto del Poder Judicial y los mandó a pelear a la Sala Constitucional.

El Ministerio de Hacienda rechazó el reclamo presentado por el Poder Judicial relacionado con el manejo de los recursos asignados.

La disputa entre ambas instituciones por el presupuesto judicial se trasladará ahora al ámbito de la Sala Constitucional.

Adriana López, de ASELECOM Abogados, afirma que “muchas de ellas podrían ser inclusive un tema de condicionamiento y agilidad en materia presupuestal”.