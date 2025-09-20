Escrito por: Eduardo Troconis.

Imágenes captadas por la Policía Municipal de San José revelaron cómo personas en condición de calle ingresan a las alcantarillas del centro de la capital, donde incluso almacenan objetos y alimentos. La situación, además de ser riesgosa para estas personas, genera problemas de salubridad y de seguridad.

Una realidad preocupante

Según datos de la Municipalidad, en el cantón central de San José viven cerca de 5 mil personas en condición de calle, de las cuales unas 350 son adultos mayores. Ante este panorama, la regidora Iztarú Alfaro señaló que el tema debe tratarse con prioridad y empatía, recordando que actualmente solo existe un dormitorio municipal con capacidad muy reducida.

“Estamos impulsando un proyecto para crear un dormitorio exclusivo para adultos mayores en situación de calle, pero es un tema país que debemos atender desde la empatía y el respeto”, explicó Alfaro.

Riesgos en el alcantarillado

La regidora reconoció que el fenómeno de personas y vendedores ambulantes utilizando alcantarillas no se ha discutido aún en el Consejo Municipal, pero aseguró que lo llevará a la agenda. “Es peligroso tanto para quienes ingresan como para el mantenimiento de la ciudad”, puntualizó.