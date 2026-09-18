Guardacostas recupera 71 kilos de cocaína en aguas costarricenses tras operativo internacional

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

El Servicio Nacional de Guardacostas recuperó 71 kilos de cocaína que flotaban en aguas costarricenses, tras un operativo internacional coordinado con la DEA, los guardacostas de Estados Unidos, la Policía Nacional de Colombia y las autoridades panameñas.

La droga fue lanzada al mar desde una embarcación que salió de Colombia con destino al norte del continente.

El cargamento, compuesto por dos bultos, fue trasladado hacia la base ubicada en Sierpe, donde se verificó que se trataba de cocaína y se contabilizó el peso.

En aguas panameñas se logró interceptar la embarcación de bandera colombiana y se capturó a su tripulación, mientras que la mayor parte de la droga fue recuperada en Panamá y estos dos bultos en Costa Rica, cerca de la frontera por Punta Burica.

El director del Servicio de Guardacostas, Juan Carlos Alvarado, declaró que una de sus interceptoras realizaba apoyo de contención al Servicio Aeronaval de Panamá, el cual logró la interdicción de la embarcación con un importante cargamento de estupefacientes.

Las autoridades investigan si la droga haría escala en Costa Rica, como ha sido habitual en embarcaciones que salen de Suramérica hacia el norte y se abastecen de suministros y combustible.