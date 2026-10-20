Guardacostas decomisa 1,5 toneladas de cocaína en alta mar

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Las autoridades decomisaron aproximadamente tonelada y media de cocaína a 20 millas náuticas de Matapalo, en la zona sur del país.

Los ocupantes de una lancha sospechosa intentaron darse a la fuga y lanzaron la droga al mar al percatarse de la presencia policial.

Gerald Campos, ministro de Seguridad Pública, informó que el operativo se trabajó con la DEA, Guardacostas y PCD tras recibir información sobre una lancha que venía con droga hacia Costa Rica.

El funcionario afirmó que las autoridades no aflojarán y que irán detrás de todas las personas que quieran contaminar el país.

El trabajo inició la tarde del lunes y se extendió hasta este martes durante la persecución. Además, se allanó una vivienda en la zona sur donde se encontró droga y armas.