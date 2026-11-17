Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

El Grupo Repretel, en alianza con el Ministerio de Cultura y Juventud, transmitirá las actividades navideñas de la agenda “Es tiempo de compartir” del 19 de noviembre al 27 de diciembre, con una programación gratuita que llegará a las familias a través de la radio, la televisión y los medios digitales.

La temporada incluye conciertos, bailes, ferias, posadas y desfiles, entre ellos las Posadas de Luz del 20 de noviembre, un recorrido a pie que iniciará en las instalaciones del Ministerio de Cultura y pasará por Cine Variedades, el Centro de Cine, el Taller Nacional de Teatro y la Biblioteca Nacional, para terminar en el SINAC.

La programación también contempla la Feria Hecho Aquí, que este año trae tendencias de Asia, un concierto con la agrupación Big Bang y otros artistas nacionales, el desfile de bolleros y un concierto con la Orquesta Sinfónica Juvenil y varios grupos nacionales para celebrar la abolición del ejército.