Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

rupo Repretel alista un equipo especial de animadores para el Festival Alajuela Brilla, que se realizará el próximo 5 de diciembre.

La música, el color y la magia de la Navidad llegan a Alajuela con una edición más del festival y la transmisión iniciará a las 4 de la tarde con Noticias Repretel y a las 5 de la tarde comenzará el esperado festival.



A la lista de animadores se suman el creador de contenido Sebas Ocampo y la humorista de Pelando el Ojo Katherine González.

También participarán figuras que el público está acostumbrado a ver en las canchas deportivas, quienes esta vez cambiarán el terreno de juego para sumarse al festival, mencionó los presentadores María Teresa Rodríguez y Jon Coronado.

“Normalmente recorremos el país buscando historias, pero ahora nos vamos a centrar en Alajuela”, expresó uno de los animadores, Julio Solís.

El evento contará con muchas carrozas, banda y concursos, así lo manifestó Pablo Guzmán y Mariela Jiménez

“Hay cerca de 5000 personas trabajando en todo lo que es la producción y el apoyo a una actividad familiar que queremos seguir fortaleciendo, no solo para Alajuela sino para el país en general”, declaró Roberto Thompson, alcalde de Alajuela.

Se trata de la tercera edición del festival, que reunirá a cientos de familias y la actividad se transmitirá por Canal 6 y el equipo de animadores acompañará toda la transmisión.

El festival se prepara para recibir a las familias alajuelenses el sábado 5 de diciembre, con historias y momentos especiales para compartir en la temporada navideña.