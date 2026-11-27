Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Grupo Repretel se encuentra listo para llevar la luz y la magia de la Navidad a las familias costarricenses con la transmisión de dos de los eventos más emblemáticos de esta época: Alajuela Brilla y el Festival de la Luz.

Ambas celebraciones podrán disfrutarse dentro y fuera del país a través de Canal 6, Repretel.com y sus plataformas digitales.

Con una propuesta innovadora, Grupo Repretel apuesta por ofrecer una cobertura de entretenimiento de gran calidad, que incluirá contenidos especiales y sorpresas pensadas para toda su audiencia.

Alajuela Brilla – 5 de diciembre | 5:00 p.m.

El evento más importante de la provincia de Alajuela, dará inicio a la temporada de festivales de fin de año en Costa Rica. Será a partir de las 5:00 p.m., que Pablo Guzmán, María Teresa Rodríguez, Katherine González, Julio Solís, Jonathan Coronado, Sebastían Ocampo, Mariela Jiménez y el experto en bandas, José Acosta, llevarán a los televidentes la belleza de las carrozas, el ritmo a cargo de más de 15 bandas nacionales y un gran espectáculo de los grupos artísticos.

Este año, Grupo Repretel refuerza su compromiso de ofrecer una experiencia más cercana e innovadora al público, ampliando su presencia a dos ubicaciones estratégicas, y desde las cuales se realizarán transmisiones simultáneas. La de Repretel y la La Mejor 99.1 FM, llevando el entretenimiento y la celebración a más asistentes.

Festival de la Luz – 12 de diciembre | 5:00 p.m.

La magia de la Navidad continuará con la transmisión del Festival de la Luz, una de las tradiciones más queridas y esperadas, que cada año llena las calles de San José de color y alegría. La conducción estará a cargo de: Andrés Zamora, Ginnés Rodríguez, Melissa Durán, Charlyn López, Gustavo Gamboa y nuestro experto en bandas José Acosta.

Por primera vez, se ofrecerá un concierto especial navideño, que reunirá a destacados artistas nacionales en un espectáculo de villancicos, música y entretenimiento para celebrar la Navidad. El escenario contará con la participación de Marta Fonseca, Humberto Vargas, Ricardo Bernal, José Cañas, Toledo, el coro profesional de Itran Academy y la agrupación son de Tikizia.

Además, el público podrá disfrutar de una presentación artística especial a cargo de Hu-Man Art Company, que complementará esta propuesta llena de talento. El espectáculo se llevará a cabo en un escenario ubicado frente al Gran Hotel Costa Rica, en el corazón de San José.

Una vez más Grupo Repretel está presente en las grandes tradiciones de Costa Rica, llevando al público toda la magia de Alajuela Brilla y el Festival de la Luz, con sus transmisiones en vivo a través de Canal 6, Repretel.com y sus plataformas digitales.