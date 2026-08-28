Grupo Repretel llevará este lunes una cobertura especial

Grupo Repretel llevará este lunes 31 de agosto una cobertura especial desde Limón por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocaribeña, con transmisiones en vivo durante todo el día para celebrar la riqueza cultural de la provincia.

La jornada arrancará a las 5:50 de la mañana con pases en vivo en la edición matutina de Noticias Repretel, continuará con Giros desde las 8 y nuevos enlaces en Noticias Repretel Edición Meridiana.

Además, Canal 6 transmitirá en vivo el Grand Gala Parade de 2 a 3 de la tarde, en una cobertura que resalta la herencia afrocostarricense.