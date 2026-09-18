Grupo Repretel le llevará en vivo el cierre de Expo Pococí

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Grupo Repretel transmitirá el cierre de Expo Pocosí el próximo domingo 20 de septiembre a partir de las 3 de la tarde por Canal 6. La jornada incluirá monta de toros, monta rústica y la final de vaqueras.

La música también formará parte de la fiesta con la presentación del cantante dominicano Eddy Herrera, quien ofrecerá un concierto gratuito este viernes a las 7 de la noche.

El espectáculo se realizará en la zona de conciertos ubicada en el parqueo norte de Expo Pocosí. La transmisión especial busca llevar a la pantalla la celebración de clausura del evento.