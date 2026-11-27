Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

El evento más importante de la provincia de Alajuela, dará inicio a la temporada de festivales de fin de año en Costa Rica. Será a partir de las 5:00 p.m., que Pablo Guzmán, María Teresa Rodríguez, Katherine González, Julio Solís, Jonathan Coronado, Sebastían Ocampo, Mariela Jiménez y el experto en bandas, José Acosta, llevarán a los televidentes la belleza de las carrozas, el ritmo a cargo de más de 15 bandas nacionales y un gran espectáculo de los grupos artísticos.

Este año, Grupo Repretel refuerza su compromiso de ofrecer una experiencia más cercana e innovadora al público, ampliando su presencia a dos ubicaciones estratégicas, y desde las cuales se realizarán transmisiones simultáneas. La de Repretel y la La Mejor 99.1 FM, llevando el entretenimiento y la celebración a más asistentes.