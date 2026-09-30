Grupo Repretel está de aniversario

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

El Grupo Repretel conmemora su aniversario número 32, una fecha que la institución celebra junto a su audiencia.

Durante más de tres décadas, la empresa ha ingresado a los hogares costarricenses y ha compartido momentos importantes, según se destaca en la comunicación oficial del canal.

La celebración no solo marca un aniversario, sino que también reconoce la confianza, la preferencia y la compañía que la audiencia ha brindado a lo largo de estos años.