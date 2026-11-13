Grupo Nakar relanzará su éxito “Fruto prohibido”

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El Grupo Nácar presentó “Fruto Prohibido”, el relanzamiento de uno de sus mayores éxitos como agrupación, con el que busca refrescar el estilo de una canción original de Nácar grabada hace más de 25 años en un formato de cumbia diferente.

La agrupación explicó que el nuevo arreglo se dio después de la partida del padre de uno de sus integrantes y que mantiene la esencia del grupo con cambios en la propuesta musical. “Fruto Prohibido” es una canción original de Rigoberto Arias, exintegrante de Nácar, descrita como un tema de desamor y despecho, pero bailable, sello característico de la banda.

El tema es legado de don Gilberto Acuña, fundador de la agrupación y quien falleció en mayo de este año, y ahora vuelve a cobrar vida de la mano de su hijo, quien expresó que busca honrar a su padre con este relanzamiento.