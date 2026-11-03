Grupo de turistas termina en barranco de 30 metros de profundidad

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Un vehículo 4×4 con turistas extranjeros se precipitó aproximadamente 30 metros en un barranco en San Jerónimo de San Marcos de Tarrazú.

Tres ocupantes salieron por sus propios medios y fueron trasladados estables al centro médico local, mientras una cuarta persona falleció prensada dentro del automotor.

Héctor Blanco, de rescate urbano, explicó que los tres sobrevivientes caminaron hasta una zona segura antes de ser atendidos.

Para extraer a la víctima fatal se utilizó equipo hidráulico y equipo de cuerda en el precipicio.

En la operación trabajaron en conjunto Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública y personal de rescate urbano.

También apoyaron personas de la comunidad, tras el accidente ocurrido en ese camino estrecho de lastre.