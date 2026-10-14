Gremio de autobuseros preocupado ante un cierre de año con más rutas abandonadas

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Los elevados costos registrados en el precio del diésel y la pérdida sostenida de pasajeros obligan a los diferentes operadores de autobús a tomar medidas drásticas ante la crisis.

David Gómez, experto en movilidad, confirma que “los altos costos operativos y una reducción constante en la cantidad de pasajeros han ocasionado una crisis en el sector público”.

El gremio transportista muestra una profunda preocupación por enfrentar un cierre de año marcado por el incremento preocupante de rutas totalmente abandonadas.

Actualmente las estadísticas oficiales confirman que existen un total de 108 servicios afectados por esta compleja situación económica que golpea al sector.