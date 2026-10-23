Grandes leyendas de la música serán interpretados este sábado en La Voz del Más Allá

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Gustavo Cerati, Jenny Castillo y Leonardo Favio serán algunos de los artistas que se interpretarán este sábado en La Voz del Más Allá, certamen que entra en su recta final y en el que 10 grandes artistas lucharán por los dos últimos cupos a semifinales.

La gala del pasado sábado reunió a grandes interpretaciones y dejó como gran ganador a Julián Muñoz, quien interpretó a Elvis Presley.

Para esta nueva edición Mary Orellana será la jueza invitada, quien tendrá la responsabilidad de calificar junto a Humberto Vargas y Marta Fonseca, y el artista nacional encargado de abrir la gala será Freddy Alves, quien interpretará a Sabú.

El programa se transmite todos los sábados a partir de las 8 de la noche por Repretel Canal 6.