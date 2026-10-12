¿Puede ocurrir un gran terremoto en Costa Rica tras los últimos sismos?

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

El terremoto de magnitud 7,5 en Panamá y las recientes réplicas despertaron dudas sobre la posibilidad de que Costa Rica enfrente un sismo de gran magnitud.

Sin embargo, especialistas explicaron que ambos territorios se encuentran a una distancia considerable del epicentro.

¿El terremoto de Panamá puede provocar otro sismo en Costa Rica?

La península de Azuero, donde ocurrió el terremoto, se ubica a más de 300 kilómetros de la frontera costarricense.

Según la explicación de los especialistas, esa distancia hace poco probable que el movimiento desencadene un terremoto en alguna falla cercana al límite entre ambos países.

Además, la Red Sismológica Nacional registró durante aproximadamente 20 minutos la llegada de ondas sísmicas a sus instrumentos en Coto Brus.

Esto no significa que la tierra temblara con fuerza durante todo ese periodo.

¿Qué pasa con el terremoto esperado en la zona sur?

Otra de las inquietudes apunta a la energía acumulada en la península de Osa y el golfo Dulce.

No obstante, los especialistas indicaron que el terremoto de Panamá no tiene una relación directa con esa acumulación de energía, que ocurre durante miles de años.

En esa región del país se registran terremotos con frecuencia. De hecho, el promedio entre los últimos cinco sismos de este tipo fue de 45 años.

Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes reportó una fractura en la losa del puente sobre el río Cañas, posiblemente relacionada con el movimiento.

Sin embargo, los especialistas señalaron que se deben analizar otros factores antes de atribuir el daño al terremoto.

Este lunes, una nueva réplica de magnitud preliminar 6,5 sacudió Panamá a las 6:20 p. m. y también se percibió en varios sectores de Costa Rica.