Gran mayoría en EE. UU. respaldó el cambio de rumbo en las elecciones de medio período

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Estados Unidos vivió una noche histórica con sus elecciones de medio periodo, en las que la gran mayoría respaldó un cambio de rumbo y el Congreso pasa a manos de la oposición.

De forma inesperada, varios estados tradicionalmente republicanos cambiaron de bando, lo que se interpreta como un rechazo a las políticas del gobierno del actual presidente Trump.

Además, el país tendrá por primera vez en su historia a un musulmán como senador, el demócrata Abdul El Sayed, quien obtuvo un puesto por el estado de Michigan.