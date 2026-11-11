Gobierno tomará acciones con personas que asistieron a las protestas del sector educación

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, y la presidenta de la República, Laura Fernández, se refirieron a las protestas que se llevan a cabo este 11 de noviembre por parte del sector educativo.

Los manifestantes tomaron las calles de San José en defensa de sus salarios, pensiones y ante los recortes presupuestarios.

¿Por qué se manifiestan?

Las autoridades del sector educativo están reclamando que el presupuesto para educación llegue al 8% del Producto Interno Bruto (PIB), en el cual durante el 2027 estaría llegando a 4.9%.

También la deuda de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y una moción en la Comisión de Asuntos Hacendarios que realiza un nuevo recorte en las universidades públicas, en el presupuesto 2026.

Acciones que tomará el Gobierno

Ante esta situación, el ministro de Educación aseguró que ya se están presentando los documento ante la Procuraduría General de la República para que el caso sea enviado al Juzgado de Trabajo y se declare ilegal la huelga.

Declaraciones de la presidenta sobre las protestas

Por su parte, la presidenta de la República criticó la manifestación y anunció que tomará acciones.

“Le vamos a rebajar el día a los vagabundos que se prestan a reclamar cosas que no existen”, expresó Fernández.

Puede ver el Consejo de Gobierno aquí.

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