Gobierno subastará 8 carros: vea cómo participar

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El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) anunció el remate de ocho carros institucionales para noviembre de 2026. La actividad estará abierta a las personas interesadas en participar mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
Los automotores tienen precios base que van desde los ₡839.999 hasta los ₡3,4 millones, según el detalle publicado por la institución.
La lista incluye unidades de las marcas Toyota, Daihatsu e Isuzu, con modelos de los años 1990, 1998, 2000 y 2002.
Estos son los precios base y las placas de cada vehículo:
Las personas interesadas tendrán la oportunidad de revisar los automotores el miércoles 4 de noviembre, a las 9 a. m.
Para coordinar la visita, deben contactar previamente a Amaro Arguedas Baltodano mediante el correo electrónico [email protected].
Los vehículos estarán en el parqueo institucional de las oficinas centrales del Senara, ubicadas en el edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en Sabana Sur.
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El remate se realizará el miércoles 11 de noviembre de 2026, entre las 9 a. m. y las 11 a. m.
Las personas interesadas pueden ingresar al sitio web del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y consultar el expediente 2026RE-000001-0018800001, donde encontrarán los detalles del procedimiento.