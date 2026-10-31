Gobierno subastará 8 carros: vea cómo participar

Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) anunció el remate de ocho carros institucionales para noviembre de 2026. La actividad estará abierta a las personas interesadas en participar mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

Los automotores tienen precios base que van desde los ₡839.999 hasta los ₡3,4 millones, según el detalle publicado por la institución.

Estos son los vehículos que saldrán a remate

La lista incluye unidades de las marcas Toyota, Daihatsu e Isuzu, con modelos de los años 1990, 1998, 2000 y 2002.

Estos son los precios base y las placas de cada vehículo:

Toyota 1990: placa 296-115, precio base de ₡839.999,66.

placa 296-115, precio base de ₡839.999,66. Daihatsu 1990: placa 296-157, precio base de ₡1.019.999,64.

placa 296-157, precio base de ₡1.019.999,64. Isuzu 1998: placa 296-155, precio base de ₡1.389.999,66.

placa 296-155, precio base de ₡1.389.999,66. Daihatsu 2000: placa 296-162, precio base de ₡1.169.999,64.

placa 296-162, precio base de ₡1.169.999,64. Toyota 2002: placa 296-170, precio base de ₡2.379.999,66.

placa 296-170, precio base de ₡2.379.999,66. Toyota 2002: placa 296-171, precio base de ₡2.379.999,26.

placa 296-171, precio base de ₡2.379.999,26. Toyota 2002: placa 296-172, precio base de ₡3.419.999,66.

placa 296-172, precio base de ₡3.419.999,66. Toyota 2002: placa 296-174, precio base de ₡2.379.999,66.

¿Cuándo y dónde se pueden revisar los vehículos?

Las personas interesadas tendrán la oportunidad de revisar los automotores el miércoles 4 de noviembre, a las 9 a. m.

Para coordinar la visita, deben contactar previamente a Amaro Arguedas Baltodano mediante el correo electrónico [email protected].

Los vehículos estarán en el parqueo institucional de las oficinas centrales del Senara, ubicadas en el edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en Sabana Sur.

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¿Cuándo será el remate y cómo participar?

El remate se realizará el miércoles 11 de noviembre de 2026, entre las 9 a. m. y las 11 a. m.

Las personas interesadas pueden ingresar al sitio web del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y consultar el expediente 2026RE-000001-0018800001, donde encontrarán los detalles del procedimiento.