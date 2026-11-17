Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

El Gobierno presentó su nueva estrategia contra las drogas sintéticas, en la que el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) apuestan por reforzar la prevención para evitar que los jóvenes caigan en el consumo.

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, advirtió que un kilo de cocaína equivale a 15 mil dosis, mientras que un kilo de droga sintética equivale a un millón de dosis, un dato que presentó para dimensionar el fenómeno que enfrenta el país.

La mandataria reconoce que Costa Rica no está preparada para enfrentar el auge de estas drogas, pero asegura que dará la batalla y la ganarán.

El ministro de Seguridad, Gerald Campos, afirmó que habrá un antes y un después, y envió un mensaje sobre la necesidad de leyes fuertes, acciones contundentes y de que estas personas sean procesadas y condenadas prontamente.