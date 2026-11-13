Gobierno presentará proyecto para implementar peajes electrónicos y sin agujas

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El Gobierno presentará entre noviembre y enero un proyecto de ley para implementar peajes electrónicos sin agujas y sin que los vehículos tengan que detenerse, iniciativa que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) llevará a la Asamblea Legislativa en sesiones extraordinarias.

El sistema, conocido como free flow o flujo libre, funcionará con sensores y dispositivos como el Marchamo Digital o el QuickPass, de modo que el vehículo pasará a la misma velocidad y el usuario será responsable de cargar su dispositivo; si no tiene saldo, ninguna aguja se cerrará y el monto acumulado se cobrará en el Marchamo al final del año.

La propuesta aplicará tanto para peajes administrados por el Estado como para futuras concesiones viales, entre ellas la ampliación de la Ruta 1 San José-San Ramón y ajustes en la Ruta 27. Actualmente, en los peajes nacionales y concesionados ya existe la posibilidad de pagar mediante un dispositivo añadido a las tarjetas de crédito.