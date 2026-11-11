Gobierno la emprendió contra los líderes de las manifestaciones este miércoles

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

El Gobierno cuestionó este miércoles a los líderes de la manifestación que recorrió la Avenida Segunda hasta la Plaza de la Democracia.

Sindicatos, estudiantes y universitarios participaron en la huelga de educadores en la capital.

Las autoridades enviaron a la Procuraduría los documentos para declarar la huelga ilegal.

El Ministerio de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez sostiene que los tres argumentos de los manifestantes no son válidos.

“Ya coordinamos con la Procuraduría General de la República para que se presente ante el Juzgado de Trabajo la ilegalidad de la huelga”, declaró.

El funcionario explicó que los convocantes deben demostrar una afectación social y económica, condición que, según el MEP, no se cumple.

La presidenta de la República, Laura Fernández, no ocultó su malestar por lo ocurrido con algunos sindicatos.

“De verdad es que hay gente que, qué poca vergüenza tiene. Ministro, no afloje, lo estamos haciendo bien”, afirmó la mandataria.

Fernández aseguró que los sindicatos cambiaron la versión y que el Gobierno cumple como patrono.

Por otro lado, las protestas se suman a las manifestaciones de las últimas semanas contra los recortes en los presupuestos de las universidades públicas.

La Comisión de Asuntos Hacendarios tramita una reducción de casi 16 mil millones de colones, dividida entre el 2026 y el 2027.

El tema quedará en manos de la Asamblea Legislativa en los próximos días.