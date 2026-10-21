Gobierno habilita nueva app gratuita: ¿qué podrá hacer en su teléfono?

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, habilitó la aplicación gratuita TRIBU-CR, que permitirá a los contribuyentes realizar trámites tributarios desde sus teléfonos celulares.

La herramienta está disponible para descargar en Google Play y App Store.

Además, ofrece acceso a los servicios tributarios las 24 horas del día.

¿Qué trámites podrá realizar con TRIBU-CR?

La aplicación permite presentar declaraciones, pagar impuestos y consultar información tributaria desde cualquier lugar.

También facilita la revisión de los movimientos registrados a nombre del contribuyente.

Los usuarios podrán verificar si están al día con sus obligaciones, modificar sus datos y utilizar el facturador gratuito TICO FACTURA.

Además, la plataforma permite dar seguimiento a las gestiones que realice el propio contribuyente o un tercero autorizado.

Hacienda destaca medidas de seguridad

TRIBU-CR incorpora la autenticación biométrica del dispositivo para facilitar un acceso seguro. Hacienda también recomienda que cada usuario proteja sus datos personales y no comparta sus credenciales.

La institución recordó que el acceso a la aplicación es personal e intransferible.

Si una persona necesita que alguien más realice trámites en su nombre, puede otorgarle autorización mediante la opción correspondiente dentro de la plataforma.

Con esta herramienta, Hacienda busca facilitar las gestiones tributarias y permitir que los contribuyentes consulten y administren sus obligaciones desde sus teléfonos celulares.

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