Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

El Gobierno de los Estados Unidos, por medio de la Embajada, informó sobre dos puestos de empleo para la población. Dicha oferta la publicaron en sus redes sociales.

¿Cuáles son los puestos de empleo disponibles?

Facilitador de Idioma y Cultura – Largo Plazo.

Facilitadores de Idioma y Cultura – Intermitentes.

Detalle de la orferta de empleo del Gobierno de los Estados Unidos

Puestos serían para el Cuerpo de Paz

El Cuerpo de Paz, agencia federal independiente de la nación norteamericana, se centra en tres objetivos:

Ayudar a los países interesados ​​en cubrir sus necesidades de personal cualificado.

Ayudar a promover una mejor comprensión de los estadounidenses por parte de las personas a las que se presta servicio.

Ayudar a promover una mejor comprensión de otros pueblos por parte de los estadounidenses.

Requisitos principales para los empleos ofrecidos por el Gobierno de los Estados Unidos

Título universitario en un área relacionada.

Al menos 2 años de experiencia en la enseñanza del español como segunda lengua.

Nivel intermedio de inglés.

Fecha límite para aplicar

Puede participar hasta el 29 de noviembre de 2026.

Los requerimientos en específico y más detalles se encuentran en este link.

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