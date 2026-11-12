Gimnasta costarricense se coronó como la campeona centroamericana en esta disciplina

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

La gimnasta rítmica costarricense Galilea Álvarez se coronó como campeona centroamericana de gimnasia rítmica en la categoría senior, tras conquistar tres medallas de oro y una de plata en el campeonato regional que se disputó en Panamá.

La nacional obtuvo el primer lugar en cinta, mazas y todo evento, el segundo lugar en pelota y el cuarto lugar en aro, y el título de todo evento la convierte en la gimnasta con la mejor puntuación acumulada en los cuatro aparatos.

Álvarez manifestó que el logro significa mucho para ella porque no es solo un esfuerzo de ahorita, sino un proceso de muchos años, y se mostró feliz y orgullosa del trabajo realizado.

La deportista inició en esta disciplina artística a los siete años de edad, en 2017, atraída por las cintas y los aparatos que usaban las gimnastas mayores.

Con estos resultados en Panamá, Álvarez sumó tres títulos centroamericanos a los cinco campeonatos nacionales que consiguió durante esta temporada.