Geriátrico duplicó atención en prótesis e incontinencia urinaria

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El hospital geriátrico de adultos mayores duplicó la atención en prótesis e incontinencia urinaria en los últimos años, según las cifras presentadas.

La institución enfrenta una mayor demanda de servicios, pero también una falta de médicos especializados para atender a los pacientes.

En el caso de las prótesis, el hospital pasó de 988 atenciones en 2020 a 2,172 en 2025. La oferta por incontinencia urinaria creció de 1,088 adultos mayores atendidos en 2020 a 1,631 en 2025.

La directora del geriátrico, Milena Bolaños, explicó que en el nuevo hospital ampliarán la oferta con especialidades quirúrgicas como ortopedia, vascular periférico y otorrinolaringología.

Sin embargo, señaló que en este momento no pueden atender esas especialidades críticas porque no tienen suficientes salas de operaciones.