Geriátrico duplicó atención en prótesis e incontinencia urinaria

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El hospital geriátrico de adultos mayores duplicó la atención en prótesis e incontinencia urinaria en los últimos años, según las cifras presentadas.
La institución enfrenta una mayor demanda de servicios, pero también una falta de médicos especializados para atender a los pacientes.
En el caso de las prótesis, el hospital pasó de 988 atenciones en 2020 a 2,172 en 2025. La oferta por incontinencia urinaria creció de 1,088 adultos mayores atendidos en 2020 a 1,631 en 2025.
La directora del geriátrico, Milena Bolaños, explicó que en el nuevo hospital ampliarán la oferta con especialidades quirúrgicas como ortopedia, vascular periférico y otorrinolaringología.
Sin embargo, señaló que en este momento no pueden atender esas especialidades críticas porque no tienen suficientes salas de operaciones.