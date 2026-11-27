Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Geely eligió a Costa Rica como el primer mercado del mundo en presentar la nueva versión del NEW CITYRAY, uno de los tres modelos que la marca incorporó a su portafolio nacional durante un evento realizado el 25 de noviembre.

La presentación también incluyó el NEW STARRAY y el NEW EX5 REEV, con los que la compañía busca ampliar su oferta mediante mejoras en diseño, tecnología y seguridad, así como nuevas alternativas de movilidad electrificada.

El NEW CITYRAY incorpora un motor 1.5 litros turbo de 174 caballos de fuerza, pantalla táctil de 14,6 pulgadas y sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), según la versión.

Por su parte, el NEW STARRAY llega con un motor 2.0 litros turbo de 218 caballos de fuerza, pantalla de 15,4 pulgadas y nuevas prestaciones de seguridad y confort.

El tercer modelo, NEW EX5 REEV, apuesta por la movilidad electrificada. Este híbrido enchufable de autonomía extendida ofrece hasta 105 kilómetros de autonomía eléctrica y cerca de 1.000 kilómetros de autonomía combinada, según el ciclo NEDC.

Evolución de marca y nuevos nombres

Durante la actividad, Geely presentó su estrategia comercial con dos identidades:

Geely, enfocada en vehículos de combustión

Geely Galaxy, orientada a la movilidad eléctrica y electrificada.

Además, anunció que a partir de diciembre de 2026 el modelo Geome pasará a denominarse Geely EX2, como parte de la unificación de su portafolio.

El evento también contó con representación de la Embajada de la República Popular China en Costa Rica, reforzando el componente institucional de la actividad.

Renuevan patrocinio a la Selección Nacional

En el ámbito deportivo, Geely y VEINSA Motors confirmaron la renovación, por tercer año consecutivo, de su patrocinio a la Selección Nacional de Costa Rica, como muestra de su compromiso con el fútbol del país.

Donación al COVAO y reconocimiento a clientes

Como parte de sus iniciativas sociales, ambas empresas anunciaron la donación de un vehículo nuevo al Colegio Vocacional de Artes y Oficios (COVAO), cuya entrega está prevista para el 4 de diciembre de 2026. El automotor será utilizado en actividades de formación técnica y práctica para los estudiantes.

Finalmente, Geely reconoció a clientes con más de 10 años de relación con la marca y a compradores recurrentes que han adquirido varios de sus vehículos, en agradecimiento por la confianza depositada en la compañía.