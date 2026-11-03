Gasolina regular y diésel alcanzarán el precio más alto en casi cuatro años

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

La gasolina regular y el diésel alcanzarán el precio más alto en casi cuatro años con el aumento que entra a regir a partir de la medianoche de este martes, en un alza aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) en la que todos los combustibles superan el umbral de los 800 colones por litro, algo que no ocurría al menos en los aumentos registrados este año.

La gasolina súper pasará a costar 806 colones por litro, frente a los 674 colones que mantenía en 2025, mientras que en 2022 ese mismo litro llegó a costar 1.104 colones; en el caso del diésel, el litro costaba 483 colones en 2022 y cuatro años después cuesta 808 colones.

Las causas del aumento no se deben solo a factores locales, pues el cierre del Estrecho de Ormuz y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, Israel e Irán reducen la oferta y la producción de petróleo, ya que los productores no pueden trasladar esos combustibles y enfocan sus energías en el conflicto.

El incremento tiene un efecto dominó sobre el sector transportista de carga, que se declara severamente impactado por el precio del diésel con el que se mueven los equipos articulados, y repercute en los costos de transporte de mercaderías, la importación de productos finales e insumos para la producción, la electricidad y la producción local.

Los conductores aprovecharon las horas previas para llenar el tanque antes de que rigiera el alza, y Recope informó que apelará una decisión de ARESEP que negaba un supuesto recorte de 4 mil millones de colones a los gastos operativos de la institución, que se trasladarían a reducción de costos reconocidos en tarifas de consumidores.