¿Gases e hinchazón constantes? Su intestino podría estar pidiendo ayuda

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Gases constantes, hinchazón, eructos, diarrea o estreñimiento pueden indicar que las bacterias malas predominan en el intestino, y alimentar la microbiota con los nutrientes adecuados es clave para recuperar el equilibrio.

La Dra. Mónica Martín Céspedes y la consejera alimentaria Julissa Céspedes Murillo explican que la microbiota intestinal se alimenta principalmente de prebióticos, que son fibras vegetales especializadas y carbohidratos complejos que el cuerpo no puede digerir.

Las especialistas detallan que al llegar al colon, los prebióticos sirven de sustrato para que las bacterias beneficiosas fermenten y produzcan compuestos vitales para el organismo.