Galletas: una actividad dulce para disfrutar en familia

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Las galletas son un postre muy rico que además ayuda a unir a la familia y los amigos para elaborarlas, permitiendo hacer cualquier tipo de figura y convirtiendo la cocina en un espacio de creatividad y convivencia.

Gina Villegas y Sarahí Millán, chefs expertas en repostería, explican qué se necesita para hacer una galleta, qué figuras se pueden hacer y cómo se les da la forma, además de detallar cómo logran hacer los rostros y los acabados decorativos que hacen cada pieza única.

Las especialistas comparten detalles de su taller, qué se puede aprender en él y recomiendan el uso de cortadores para crear diferentes figuras, dejando espacio entre las galletas al colocarlas en la bandeja para obtener un resultado perfecto.