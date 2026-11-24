Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

La Fuerza Pública decomisó 412 paquetes de cocaína que estaban dentro de un vehículo en Orotina, Alajuela, luego de que los oficiales recibieran una alerta del sistema de emergencias 911 por un supuesto bajonazo en el sector de San Jerónimo.

Al llegar al lugar, encontraron un pickup negro abandonado y con daños en uno de sus costados.

Durante una revisión visual desde el exterior, observaron varios paquetes que aparentaban contener droga, por lo que coordinaron con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público para inspeccionar el vehículo y verificar el contenido.

Adrián Barrantes, jefe de la delegación policial de Orotina, explicó que los oficiales acudieron al sector tras recibir la alerta y localizaron el vehículo abandonado.

Al observar el interior, detectaron numerosos paquetes de aparente droga, lo que motivó la coordinación con las autoridades judiciales.

La inspección posterior confirmó que el pickup transportaba 412 paquetes de cocaína.