Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

El director de Fuerza Pública, Raúl Rivera, habló con Noticias Repretel sobre la forma en que asesinaron la tarde de este 16 de noviembre al periodista Camilo Rodríguez. Hecho sucedió en Santo Domingo de Heredia, sobre Ruta 32.

Oficiales realizan todas las diligencias necesarias para tratar de capturar a las personas responsables.

¿Cómo asesinaron a Camilo Rodríguez?

El comunicador habría sido atacado a balazos por dos personas que se desplazaban en motocicleta.

“El señor viajaba solo en su vehículo, se acerca una motocicleta con dos personas y es donde le disparan”, dijo Rivera.

Información en desarrollo.

Puede ver la transmisión en vivo aquí.

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