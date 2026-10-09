Fuertes lluvias provocan inundaciones en Cartago, Guápiles y Desamparados

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Las fuertes lluvias de este viernes provocaron inundaciones en lugares de Cartago, Guápiles y Desamparados.

Además, dichas precipitaciones provocaron el colapso de alcantarillas en estas zonas del país.

José Valverde, meteorólogo IMN, afirma que “la Onda Tropical #50 estaría transitando sobre el país para el día sábado, estaría generando aguaceros vespertinos en la zona del Pacífico”.

Las autoridades atendieron los eventos de inundación registrados en estas zonas tras el colapso del sistema de alcantarillado.