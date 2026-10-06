Fuertes lluvias elevan riesgo de accidentes en carretera

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Las fuertes lluvias elevan el riesgo de accidentes en carretera, debido a las condiciones lluviosas que se esperan en gran parte del país durante la tarde de este martes en el territorio nacional.

El calentamiento matutino favorecería que estas condiciones sean más intensas, con lluvias en el Valle Central y la zona del Pacífico hasta horas de la noche en gran parte del país.

En las últimas horas, todo el territorio nacional tuvo algún tipo de estos fenómenos meteorológicos, mientras que los más fuertes se concentraron en la provincia de Heredia durante la tarde.