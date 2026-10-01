Fuertes lluvias dejaron calles inundadas en varios puntos del país

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Fuertes aguaceros registrados durante la tarde y noche del miércoles provocaron inundaciones en varios puntos del país. En la zona norte, el colapso de los sistemas de alcantarillado afectó el centro de Los Chiles y el sector de Upala.

Las inundaciones perjudicaron principalmente a los conductores y a algunas personas que realizaban diligencias en ese cantón.

La afectación en las viviendas fue de menor magnitud. El panorama se repite en las últimas semanas, con aguaceros fuertes después de las 4 o 5 de la tarde.