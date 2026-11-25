Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en parte del Hospital Nacional de Niños, en San José, Costa Rica, luego del desbordamiento de alcantarillados municipales.

El agua ingresó a zonas del sótano, donde se encuentran áreas de servicio central, archivo y bodega de farmacia. Sin embargo, la emergencia no afectó la atención médica.

Carlos Jiménez, director del Hospital Nacional de Niños, explicó que el centro médico se encuentra en una zona vulnerable a las inundaciones.

Por eso, desde hace más de 11 años han implementado medidas preventivas. Aunque las barreras de contención fueron superadas por la cantidad de agua, el personal activó los protocolos de emergencia para controlar la situación.

Gracias al trabajo de las brigadas, los equipos de aseo y mantenimiento, los servicios esenciales continuaron funcionando con normalidad.

Jiménez confirmó que áreas como tomografía, ultrasonidos, angiografía, nutrición y farmacia no tuvieron interrupciones. Además, el hospital cuenta con barreras móviles, muros perimetrales y bombas extractoras para reducir el riesgo de inundaciones.

Tras lo ocurrido, el hospital buscará coordinar con la Municipalidad de San José nuevas medidas para reforzar la protección de las instalaciones.

Asimismo, Jiménez pidió a la población evitar arrojar basura en calles, aceras y alcantarillas, ya que estos residuos pueden obstruir los sistemas de drenaje y agravar las inundaciones durante los aguaceros.