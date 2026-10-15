Fuerte sismo sorprendió a Costa Rica esta mañana

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La mañana de este jueves, un fuerte sismo volvió a sorprender a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 9:40 a.m.

Más detalles sobre el sismo

Epicentro: 51 km suroeste de Tamarindo, Guanacaste

Magnitud: 4.0 grados

Ovsicori dio detalles en esta publicación.