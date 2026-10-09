Fuerte sismo soprende de nuevo al país

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

La tarde de este viernes, un fuerte sismo volvió a sorprender a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.



Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 2:28pm.

Más detalles sobre el sismo

Epicentro: Coiba, Panamá, 10 km de profundidad.

Magnitud: 5,8 grados

Ovsicori dio detalles en esta publicación.