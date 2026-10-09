Fuerte sismo soprende de nuevo al país

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La tarde de este viernes, un fuerte sismo volvió a sorprender a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.
Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 2:28pm.
Epicentro: Coiba, Panamá, 10 km de profundidad.
Magnitud: 5,8 grados
Ovsicori dio detalles en esta publicación.