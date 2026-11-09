Fuerte sismo se sintió en Nicaragua

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Un fuerte sismo que se presentó en horas de la madrugada fue sentido en la nación de Nicaragua. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) dio los detalles del movimiento con una publicación en redes sociales.

¿Dónde fue su epicentro?

El informe indica que se dio 186.8 kilómetros al noroeste de Sitio, Santa Elena, La Cruz de Guanacaste.

¿A qué hora se dio el sismo?

Temblor se presentó a eso de las 2:06 a.m.

Magnitud

Ovsicori reporta que tuvo una magnitud de 4.7.

Otro detalles

Además, el movimiento tuvo una profundidad de 5.0 kilómetros. Acá la publicación con la información más relevante.

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